مدير اختبار الـact: موعد الامتحان المقبل 11 و12 سبتمبر

قال المهندس أحمد فاخر المدير الإقليمي لاختبارات Act بالشرق الأوسط، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اعتمد أن اختبارات ACT تكون اختبارات قبول لطلاب الدبلومات الأمريكية في مصر، وذلك قبل إلغاء امتحانات الـACT بحوالي 7 أسابيع.

وأضاف فاخر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أنه في أواخر شهر 6، مجموعات من طلاب الدبلومات الأمريكية امتحنوا بالفعل، موجهاً رسالة للطلاب "ماتخافوش في أماكن كتير، وكله هيلاقي أماكن للامتحان".

وتابع: أن هناك توزيعا جغرافيا للامتحان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومختلف المدارس الأمريكية على مستوى الجمهورية، وأن عدد الطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان حتى الآن في حدود 3 آلاف طالب، "احنا موفرين 3 أضعاف عدد الطلاب".

وأشار إلى أن الموعد المقبل لامتحان الـact سيوافق يومى 11 و12 سبتمبر الجاري، وسيكون هناك أماكن لمن تم إلغاء امتحان الـsat لهم، للتقديم على الامتحان، مؤكدا وجود أماكن كافية لكل الطلاب، كما يوجد مواعيد أخرى خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، ويتم متابعة تلك الامتحانات من خلال موقع الوزارة.