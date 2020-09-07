مبروك عطية: عايز ترضي ربنا "ماتبنيش مخالف يا حبيبي" وأؤيد قانون التصالح

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن ما تردد عن هجومه على قانون التصالح في مخالفات البناء عارٍ تماماً من الصحة، مؤكداً أن اللجان الإلكترونية للجماعات المتطرفة، مثل الإخوان وغيرها، أو من وصفهم بـ"أهل الشر"، يقفون وراء هذه الأكاذيب لبث الفتنة بين الناس.

وأضاف عطية، في تصريحات لـ"الوطن": "ده شغل قص ولصق، دينا ربنا مش قص ولصق، ومصالح العباد مش قص ولصق، وأنا مع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومع أي قانون لفرض النظام ومواجهة العشوائية والفوضى اللي كنا عايشين فيها، لأن بيوتنا وشوارعنا والمخالفات اللي انتشرت في كل مكان لا ترضي ربنا ولا ترضي نبينا محمد".

مبروك عطية : ربنا هيبقى غضبان عليك لو خدت أرض مش بتاعتك وبنيت مسجد

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن من يعتدي على أراضي الدولة أو الأرض الزراعية "اللي بناكل منها"، هو آثم، و"ربنا غضبان عليه حتى لو بنى مسجد أو زاوية تحت بيته المخالف"، متابعا: "الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وأحنا بنفهم الناس براحة، بنقولهم عيب ماتعملش مخالفة، ماتكسرش طريق، ماتاخدش أرض مش أرضك، ماتسرقش بنك وتروح تعمل عمرة لأن عمرتك مش مقبولة، ولا تبني مخالف وتعمل جامع وسبيل يا حبيبي لأنه مش مقبول منك حتى لو الناس انتفعت بيه، عايز ربنا يحبك ويرضي عنك أمشي مظبوط والتزم بالقانون وأعمل عملاً صالحاً".

وكانت قد تردد في الساعات الماضية تصريحات تظهر الداعية مبروك عطية، أنه ضد تطبيق قانون التصالح، وهو ما نفاه مؤكداً أن كلامه تعرض للتحريف.