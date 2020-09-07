هبة الأباصيري تنشر صورة لقدمها المكسور: الحمد لله

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري، صورة لقدمها المكسور عبر حسابها الشخصي عليى موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "الأباصيري على الصورة قائلة، "الحمد لله" .

يذكر أن الإعلامية هبة الأباصيري، انضمت مؤخرًا لقناة "سي بي سي" لتقديم برنامج فني خلال الفترة المقبلة.

وقالت هبة الأباصيري، لـ"الوطن"، إنَّ إنهاء تعاقدها مع قناة "النهار" والتي كانت تطل من خلالها عبر شاشتها، تمّ بشكل "ودي ومحترم وراقٍ" بين الطرفين، مشددة على أنَّ علاقتها بالقناة "طيبة ومحترمة، وبشكرهم على الفترة التي انضممت بها للعمل معهم".

وبشأن تعاونها المرتقب مع قناة "cbc"، قالت هبة الأباصيري، إنَّ "cbc من القنوات المؤثرة في الساحة الإعلامية، ومن ثم يتمّ التحضير لبرنامج جديد يليق بالمشاهدين، ويكون إضافة إيجابية للقناة، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيله قريبًا".