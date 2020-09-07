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حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الزيات

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
06:02 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
حملة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وردع مخالفين بكفرالزيات

حملة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وردع مخالفين بكفرالزيات

شن مجلس مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، حملة مكبرة، اليوم، لإزلة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 25 تعديًا بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي والسنطة وبسيون والسنطة.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من حكمدار مديرية الأمن بتدشين حملات مكبرة لإزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق المركز، وأكد المحاسب محمد فرحات رئيس مدينة كفرالزيات أن حملة الإزالات نفذت عدد 7 قرارات إزالة لمباني مخالفة بمساحة 4780 مترًا بقرى الدلجمون وقصر نصر الدين ودلبشان، فضلاً عن تنفيذ 9 قرارات إزالة على أملاك الطرق والزراعة، و9 قرارات إزالة لتعديات على أملاك النيل بقرى أبيج وكوم العرب وبنوفر.

 

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