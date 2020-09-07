أبوشقة: لا يوجد ما يمنع إجراء انتخابات النواب الآن

قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الانتخابات المقبلة يجب أن تجرى خلال مدة لا تقل عن 60 يومًا من بداية نهاية مدة المجلس، يعني المدة التي يتعين أن تجرى فيها الانتخابات هي الفترة من 9 نوفمبر إلى 9 يناير المقبل.

وأضاف أبوشقة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أنه لا يوجد هناك ما يمنع دستوريًا أو قانونيًا إجراء الانتخابات في فترة سابقة على ذلك، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور القانون اليوم، يكون للهيئة الوطنية للانتخابات أن تدعو الناخبين وتحدد الجدول الزمني للتقدم بالترشح وإعلان المرشحين وإجراء المرحلة الأولى ثم بعد ذلك مرحلة الإعادة، ثم إعلان النتيجة النهائية.

وتابع: "ليس هناك ما يمنع من إجراء الانتخابات، والرئيس وقع على القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن تاريخ هذا النشر يكون ساري المفعول وتجوز دعوة المواطنين لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن القانون جعل الانتخاب نصف عدد المجلس بالقائمة المغلقة بما يعادل 284 مقعدًا والنصف الآخر بالانتخاب الفردي، وأنه بمقتضى ما جاء في هذا القانون فإن الدوائر الانتخابية انحسرت في 143 دائرة انتخابية بعدما كانت 250 دائرة، حيث جرى مراعاة أحكام المحكمة الدستورية في هذا الصدد بشأن طريقة حساب المقاعد بالنسبة لكل دائرة، ومن ثم فهذه التقسيمة تعتبر توزيعًا عادلًا يراعي عدد السكان في الدائرة ثم بعد ذلك عدد المقيدين، الذي يقسم على 2 لمعرفة المقاعد المخصصة لكل دائرة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

ووفقا للمادة الثانية من القانون، تقسم مصر إلى مائة وثلاث وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.