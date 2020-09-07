سميرة عبد العزيز: أول دور تمثيلي في حياتي كان راجل وعبدالناصر كرمني

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إن أول دور أدته في حياتها كان دور رجل على مسرح المدرسة الثانوي في مرحلة الثانوية العامة، وحصلت على جائزة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عليه.

وأشارت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن والدها كان رافضًا دخولها مجال التمثيل إلا أنه بعد تكريم الرئيس الراحل لها شجعها والدها، حيث اشترى لها مجلات مسرح للاطلاع على مجال الفن.

وأضافت أن والدها رفض التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، مؤكدة أنها التحقت بكلية التجارة عام 60 بعد مذاكرة وتفوق كبير خلال الثانوية العامة.