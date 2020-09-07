رئيس التحرير

محمود مسلم

سميرة عبد العزيز: أول دور تمثيلي في حياتي كان راجل وعبدالناصر كرمني

كتب:

محمد عزالدين
06:47 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
سميرة عبدالعزيز

سميرة عبدالعزيز

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إن أول دور أدته في حياتها كان دور رجل على مسرح المدرسة الثانوي في مرحلة الثانوية العامة، وحصلت على جائزة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عليه.

وأشارت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه ورضوى حسن، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن والدها كان رافضًا دخولها مجال التمثيل إلا أنه بعد تكريم الرئيس الراحل لها شجعها والدها، حيث اشترى لها مجلات مسرح للاطلاع على مجال الفن.

وأضافت أن والدها رفض التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، مؤكدة أنها التحقت بكلية التجارة عام 60 بعد مذاكرة وتفوق كبير خلال الثانوية العامة.

اقرأ المزيد:

دلال عبد العزيز: سمير غانم فقد القدرة على النطق بعد وفاة جورج سيدهم

عبد العزيز سمير: تأهيل 10 آلاف شاب لسوق العمل قبل نهاية 2019

بالفيديو| دلال عبد العزيز: "سمير غانم مسميني عزاء عبد العزيز"

من أرشيف الصحافة| دلال عبد العزيز عن سمير غانم: اطمنوا حالته مستقرة

سمير سيف: تكريم لبنى عبد العزيز وخيري بشارة بمهرجان القومي للسينما

عفاف شعيب وعمرو عبد العزيز في عزاء عمرو سمير

كريم عبد العزيز ينعى عمرو سمير: "اللهم اغفر له وارحمه"