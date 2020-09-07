تقرأ في "الوطن" غدا.. السيسي يوجه الحكومة بإنشاء منظومة النقل الذكي
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الوطن
07:12 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
عدد الوطن غدا
تقرأ في "الوطن" الصادر غدا الثلاثاء.. السيسي يوجه الحكومة بإنشاء منظومة النقل الذكي وفقا لأعلى المعايير العالمية.
كما تقرأ.. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان.. و"التعليم": لا تخفيض في المناهج أو ساعات الدراسة بالعام الجديد.
وتقرأ في الرياضة.. "فايلر" يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع يوسف البلايلي.. وينتظر "العفو الفني" عن كهربا ويرفض الدفع بالشباب.. والإصابات تضرب الزمالك.