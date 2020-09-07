القباج: منح المرشدين السياحيين 1000 جنيه لمدة شهرين لتضررهم من كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على الاستثمار في البشر لتطوير وتهيئة المواطنين، كونهم مستقبل مصر وقوتها العاملة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن أعلنت عن منحة مقدمة للمرشدين السياحين باعتبارهم القطاع الأكبر المتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكدت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أزمة كورونا خلفت بعض الأزمات الاقتصادية على الكثير من القطاعات ومنها السياحة، مشيرًة إلى أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي صرفت الوزارة بالتنسيق مع العديد من الهيئات الأخرى منحة للعمالة غير المنتظمة والتي لا يقع ضمنهم المرشدين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الحصول على منحة المرشدين السياحين لها شروط أي أنه لا يكون من مالكي شركات أو من أصحاب وضع اقتصادي جيد، موضحًا أنه كان يستهدف الحصول على المنحة في 4 أشهر بمقدار 500 جنيه لكل شهر على أنه تم دمج المدة لتصبح على شهرين بـ1000 جنيه كل شهر.

وأوضحت أن الدفعة الأولى من المنحة تصرف بداية من غد من مكاتب البريد المصري على مستوى المحافظات وتصرف الدفعة الثانية في شهر أكتوبر المقبل.