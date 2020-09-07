الشباب الأمريكي كلمة السر في إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي

قبل 51 عاما بدأت الشرارة الفعلية لما يعرف اليوم بـ"الثورة التكنولوجية" وذلك بظهور شبكة الإنترنت نتيجة لإطلاق وزارة الدفاع الأمريكية مشروع أربانت عام 1969، من أجل مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب المتوفرة.

وتحول هذا المشروع فيما بعد إلى منصات إليكترونية جعل العالم "قرية صغيرة" فظهر محرك البحث جوجل وتبعه فيس بوك ثم وتويتر وإنستجرام وواتس آب، لكن الرابط بين كل وسائل التواصل الإجتماعي هذه أن مبتكريها طلاب بعدد من الجامعات الأمريكية، نستعرض معلومات رئيسية عنهم وعن اكتشافاتهم في هذا التقرير.

وزارة الدفاع الأمريكية وضعت بروتوكولات الإنترنت لنمو الشبكة وربط الجامعات ببعضها

الأمر لم يكن مصادفة، ففي الأول من يناير 1983 استبدلت وزارة دفاع الولايات المتحدة البروتوكول (NCP) المعمول به في الشبكة واستعاضت عنه ببروتوكولات الإنترنت، ومن الأمور التي أسهمت في نمو الشبكة ربط المؤسسة الوطنية للعلوم وجامعات الولايات المتحدة ألامريكية بعضها ببعض مما سهّل عملية الاتّصال بين طلبة الجامعات وتبادل الرسائل الإلكترونية والمعلومات، عند دخول الجامعات إلى الشبكة، وأخذت الشبكة في التوسع والتّقدم وساهم طلبة الجامعات بمعلوماتهم واكتشف المتصفح "موزاييك"، والباحث "جوفر" و"آرشي" بل إن الشركة العملاقة "نتسكيب" هي في الأصل فكرة من جهود طلبة الجامعة قبل أن يتبنّاها العقل التجاري، ويوصلها إلى ما آلت إليه فيما بعد.

شركة Yahoo

وتعد أولى منتجات هذه الثورة، وهي عبارة عن شركة خدمات حاسوبية أمريكية تقوم بإدارة بوابة الشبكة العالمية إنترنت ودليل للشبكة، كما تقدم منتجات وخدمات أخرى من أشهرها خدمة البريد الإلكتروني، محرك بحث، وخدمة إخبارية.

وتأسست شركة ياهو على يد خريجي جامعة ستانفورد جيري يانج Jerry Yang، وديفيد فايلو، David Filo، في يناير عام 1994، وأعلنت كشركة رسمياً في 2 مارس 1995، ومقرها الرئيسي في سانيفال بولاية كاليفورنيا، في وادي السيليكون.

ووفقا لشركات تحليل بيانات الإنترنت مثل أليكسا، كوم سكور وكومبيت.كوم، فان بوابة ياهو من أكثر المواقع زيارة على الإنترنت، بأكثر من 130 مليون زائر مختلف شهريا، ومتوسط زيارات لصفحات شبكة ياهو العالمية يصل لـ 3.4 مليار زيارة يوميا منذ أكتوبر 2007، مما يجعلها واحدة من أكثر المواقع الأمريكية زيارة.

محرك البحث google

وتأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد في بادئ الأمر تم تأسيس الشركة في الرابع من سبتمبر عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص.

16 عاما لفيس بوك

تحول من مجرد موقع جامعي في جامعة هارفارد الأمريكية إلى ما يمكن تسميته بـ"حوت" سيطر على واتس آب وإنستجرام، كما تحول دوره شيئا فشيئا من مجرد وسيلة للتعارف إلى منصة ساهمت في اندلاع ثورات وتسببت في تغيير أنظمة دول.

واشترك مارك زوكربيرغ بتأسيس فيسبوك مع كل من داستين موسكوفيتز وكريس هيوز اللذين تخصصا في دراسة علوم الحاسب وكانا رفيقي زوكربيرغ في سكن الجامعة عندما كان طالبًا في جامعة هارفارد.

كانت عضوية الموقع مقتصرة في بداية الأمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات الأخرى في مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد، ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانوية، وأخيرًا أي شخص يبلغ من العمر 13 عامًا فأكثر، ويضم الموقع حاليًا أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم.

تويتر

تمّ تأسيس موقع تويتر في شهر مارس عام 2006 وأطلق فعليا في يوليو من نفس العام، من قبل الأمريكيين جاك دورسي، وهو مبرمج أعمال أمريكي أحد أكثر 35 شخصية مبتكرة في العالم تحت سن 35 سنة، وحصل عام 2012 على جائزة مبتكر العام من مجلة وول استرتيت جورنال.

واشترك معه في التأسيس نوح غلاس، وبيز ستون وإيفان ويليامز، وبحلول عام 2012 تجاوز عددُ مستخدمي الموقع 100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، فيمَا وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار في اليوم الواحد.

واتس آب

تأسس واتساب قبل 11 عاما في 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

إنستجرام

أما إنستجرام Instagram فقد ابتكره الشاب كيفين سيستروم الذي ولد في عام 1983، وكان كيفين كيفن سيستروم هو أحد أشهر رجال الأعمال في عصرنا الحالي، حيث ينسب إليه إنشاء الموقع.

شارك في عدة مواقع عالمية عملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت ليصبح مليونيراً في سن مبكر بثروة تقدر بـ800 مليون دولار، وبدأ هذا البرنامج في عام 2010 الذي استغرق 60 يوما لتنفيذه وبلغ عدد مستخدمي البرنامج حينها 150 مليون مستخدم، وفي عام 2012 استحوذت شركة فيسبوك عليه مقابل مليار دولار.