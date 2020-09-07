عائلة الصحفي السعودي: الأحكام على قتلة خاشقجي عادلة ورادعة

وصفت عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية، اليوم، بـ"الأحكام العادلة"، معتبرة أنها "تمثل رادعا لكل مجرم ومسيء مهما كان".

وقال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي لصحيفة الشرق الأوسط، إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم، جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة، أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".

ورأى أن الأحكام "تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان، ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه، ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "لقد فوضنا أمرنا لله، ثم ولاة أمرنا، الذين أدوا الأمانة، ونفذوا الوعد، فلهم منا كأسرة خاشقجي، كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".