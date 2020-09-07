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عمرو أديب: "الأهلي مدرسة وبكرة يجيب 20 رمضان صبحي.. والاحتراف كده"

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شريف سليمان
11:41 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
رمضان صبحي

رمضان صبحي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لاحظ أن انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز "عامل مآسي".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الناس واخدة المسألة جد جدًا، والأهلي مدرسة واخد الدوري برمضان أو غيره، بكرة يجيب 20 رمضان صبحي، يعني رمضان صبحي مش هو النادي الأهلي، ولا هو اللاعب الوحيد في النادي، والأهلي غني بلاعبيه، وعنده خزنة وخزينة من الأموال واللاعبين، ويقدر يجيب مليون رمضان صبحي".

وتابع، أنه يجب تقبل الاحتراف، وأن الأهلي يحصل على لاعبيه بنفس الطريقة التي اشترى بها بيراميدز، رمضان صبحي، مثل حسين الشحات وأليو بادجي: "يعني هم دول من أبناء النادي؟! كانوا من أشبال النادي؟! هو الاحتراف كده".

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