"صبايا مخدة الكحل".. العمل الأخير لـ"ستونة" قبل وفاتها

رحلت الفنانة السودانية ستونة، عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، عن عمر يناهز 58 عامًا.

"ستونة" شاركت في أعمالٍ فنية عدّة، وحققت نجاحات كثيرة، رغم ظهورها الفني القصير، وكان لديها طاقة فنية هائلة، إذ كانت تُمارس الفن حتى أيامها الأخيرة.

"صبايا مخدة الكحل"، هو آخر عمل فني ومسرحي، شاركت فيه "ستونة"، والذي عُرض في يناير الماضي، على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبدالصبور.

والعرض المسرحي من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان شادي سرور.

والمسرحية إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل" الذي جرى تقديمه للمرة الأولى منذ 22 عاما في 1998 على مسرح الطليعة، وجاء العرض الجديد في إطار خطة مسرح الطليعة لإعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على المسرح خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض هامة من تاريخ المسرح المصري.

يُذكر أنَّ العرض المسرحي شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي بذلك الوقت، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وجرى إعادة إنتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبدالمنعم، عام 2018.

العرض المسرحي الجديد "صبايا مخدة الكحل" من بطولة الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة "ستونة"، وصمم الديكور والأزياء نعيمة عجمي، وكتابة الحوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبدالفتاح.

وكان الفنان المسرحي حربي الطائر، قد نعى الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".

وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير. ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.