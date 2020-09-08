مواعيد وقنوات عرض المسلسل التركي ابنة السفير

تصدر الجزء الثاني من مسلسل "ابنة السفير" محرك البحث "جوجل" صباح اليوم الثلاثاء، والذي تدور احداثه حول وقوع شاب يعمل كمهندس كهربائي من فئة اجتماعية بسيطة في حب ابنة السفير، ولكن تختلف حياته بشكل كبير عندما يكتشف اختفاء أخيه الذي كان آخر ظهور له داخل السفارة التركية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، القنوات الناقلة ومواعيد عرض مسلسل "ابنة السفير"، على القنوات والمنصات الإلكترونية، كالتالي:

موعد عرض المسلسل على قناة "ستار تي في"

يتم عرض مسلسل "ابنة السفير" على قناة "ستار تي في" بنظام حلقة كل أسبوع، ويكون الموعد يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، والسادسة مساء بتوقيت تونس، والخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

موعد عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية

تعرض إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل "ابنة السفير" يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية والواحدة صباحا بتوقيت الإمارات والعاشرة مساء بتوقيت تونس، والتاسعة مساء بتوقيت جرينتش.

ما تدور حوله أحداث المسلسل

سنجار مهندس شاب، يعمل في مجال الكهرباء، يقع في حب نارة "ابنة السفير"، حيث تبدأ قصتهم منذ الصغر، لكن والد نارة عارض علاقتهما، فقررا الفرار والزواج سراً.

وفي الليلة التي تلت زفافه يشك سنجار أنّ نارة قد خانته ولا يصدق كلماتها، فأخرجها من كوخهما، فترمي ناره بنفسها من على حافة الهاوية وتصاب بجروح خطيرة. وتختفي بعد ذلك، فتصبح قصتهما ملحمة.

وابنة السفير هو مسلسل دراما ملحمية ورومانسية تركي، من بطولة نسليهان أتاغول والتي تجسد شخصية "نارة" وانجين أكيوريك المؤدي لدور "سنجار" وأوراز كايجلار أوغلو "غديز"، والذي بدأ عرضه في 16 ديسمبر 2019.