أوقاف البحيرة تواصل توزيع لحوم الأضاحي بالقرى الأكثر احتياجاً

وجًه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى استهداف القرى الأكثر احتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقرى.

وصرح الدكتور محمد العريني، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن المديرية وزعت 20 طنًا من لحوم الأضاحي خلال الفترة الماضية، كما جرى اليوم تسلم وتوزيع 3 أطنان أخرى، ليصبح الإجمالى 23 طنًا، تم توزيعها بنطاق المحافظة.

مشيراً إلى أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، كما تتم عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف، واستهدف التوزيع المستحقين بتلك القرى مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع.