نائب يناشد محافظ الجيزة تخفيض رسوم مخالفات البناء ‏

ناشد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء لتخفيف الأعباء، خاصة عن المواطنين البسطاء والفقراء.

وقال حساسين، في بيان أصدره اليوم، أنّه ليس كل المخالفين من الأغنياء والأثرياء ورجال الأعمال والاستثمار الذين يعملون في مجال الثروة العقارية والتشييد والبناء، لكن هناك طبقة متوسطة من المواطنين البسطاء خالفوا أحكام وقوانين البناء ويريدون التصالح، لكن قدرتهم المادية لا تسمح.

وأعرب الدكتور سعيد حساسين، عن ثقته في أنّ محافظ الجيزة سيستجيب لاقتراحه في ظل الانحياز التام والاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للبسطاء والفقراء من الشعب المصري العظيم.