"المهندسين العرب" يناشد الدول مساندة السودان لمواجهة كارثة الفيضان

أعلن اتحاد المهندسين العرب تضامنه مع دولة السودان بعد تعرضها لكارثة الفيضانات مطالبا الحكومات العربية والمنظمات الدولية وأحرار العالم للتضامن ومساندة السودان في محنته وتقديم المساعدات، خاصة الأجهزة الطبية ومواد بناء والغذاء.

وقال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إنه في ظل ما تعانيه البشرية من وباء الكورونا الخطير والذي تم توظيف إيجاد لقاح أو علاج له سياسيا أو اقتصاديا من الدول الكبرى، والضغط الأمريكي على السودان للقيام بالتطبيع مع الكيان الصهيوني يمر السودان وشعبه العزيز بكارثة الفيضانات.

وتابع في بيان له اليوم: "صحيح أنه من المعتاد أن يتعرض السودان للفيضانات بشكل متكرر لكن هذا العام تخطت قوتها الحدود الطبيعية، ولم يتعرض السودان لها بهذا الشكل منذ قرن تقريبا، وقد أحدثت آثارً سلبيةً كبيرةً من تجريف للأراضي الزراعية، تدمير للمحصول الزراعي، نفوق للحيوانات، و قد يحدث انتشار للأوبئة مثل الملاريا والدوسنتاريا وغيرها، إضافة إلى وقوع أكثر من مائة حالة وفاة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من مائة ألف منزل.

وأكد الدكتور عادل الحديثي، أن السودان بحاجة إلى أمور كثيرة لتلافي أخطار الفيضانات مثل بناء الجسور للروافد والأنهار الداخلية وبناء سدود صغيرة وعمل تطهير وتطوير لبعض الأنهار والكثير من البنية التحتية المتعلقة بالأمطار والأنهار.

وقال إن اتحاد المهندسين العرب يعلن تضامنه مع الشعب السوداني ويدعو حكومته التي قامت بحل جميع المنظمات المهنية والشعبية بإجراء الانتخابات لها لكي يأخذ اتحاد المهندسين السودانيين دوره في المجالات الهندسية كإعادة الإعمار والبنية التحتية، داعيا الحكومات العربية وكل الشرفاء في العالم للوقوف بجانب السودان وتوفير كل ما هو ضروري في المرحلة التي يمر بها من معدات وأجهزة ومواد بناء ومستلزمات طبية وأغذية.

وأضاف الحديثي قائلا إنه مع الأسف نشاهد ونسمع هذا الصمت العربي غير المبرر، وأن المطلوب من جميع الهيئات الهندسية العربية والمنظمات والاتحادات العربية وغيرها مناشدة حكوماتها للوقوف مع السودان في محنته، داعيا أن يحمي الله السودان وأمتنا العربية.