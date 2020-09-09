كيفية عزل سطح منزلك للحماية من مياه الأمطار قبل فصل الشتاء

تزامنًا مع فصل الشتاء، الذي تهطل فيه الأمطار أحيانًا بكثرة وغزارة، تبدأ الأسطح المنزلية، بالتأثر بشدة من تراكم تلك المياه الناتجة عن هطول الأمطار، ما يحدث تشققات بأسطح المنازل وخاصة الأسطح الخرسانية، حيث يتسبب تراكم المياه عند تجمعها على تلك الأسطح، في حدوث تشققات ما يتسبب في حدوث الرطوبة، وتسرب المياه داخل المنازل.

ويتم تحديد أنسب منتج لعزل الأسطح، وفقًا لنوعية وحالة السطح، وكذلك نوعية تشطيب أرضية السطح.

وتستعرض "الوطن"، خطوات حماية أسطح المنازل من آثار مياه الأمطار، وفقًا لمحمد إبراهيم أحد مشرفي عزل أسطح المنازل على هذا النحو:

خطوات عزل أسطح المنازل

تعد أولى خطوات عملية عزل سطح المنزل هي إزالة بلاط الأسطح الحالي وإزالة الرمال والمخلفات وتنظيف الأرضية الخرسانية جيدًا، وإزالة الحديد الموجود أو ثنيه وتعديله ليكون على مستوى السطح وكي لا يجرح أو يقطع طبقات العزل.

يتم فحص السطح بشكل جيد والتأكد من عدم وجود أي شروخ يمكن أن تعيق عملية العزل وإصلاحها بمادة صلبة تفوق في صلابتها وكثافتها المواد الخرسانية حتى تتحمّل المواد العازلة.

بعد ذلك يتم عمل ما يسمى "رقبة زجاجة أو رقبة إزازة" وهي عبارة عن إنحناء عند إلتقاء الأرضية بالحائط (السوكة أو السوك) يتم عمله بالمونة الأسمنتية بشكل دائري (بزجاجة قطرها 7 سم تقريبًا) ليمر عليها دهان البيتومين بسلاسة دون أن يتكون خط فاصل ضعيف بين الأرضية والحائط يسبب تسريب للماء، يستمر الدهان على الحائط حتى ارتفاع 20 أو 30 سم تقريبًا.

ثم تأتي بعد ذلك أولى مراحل العزل عن طريق تغطية السطح بالمياه ثم البدء في عملية العزل الكيماوي، عن طريق دهان المادة العازلة الأسمنتية "وهي عبارة عن جيركن أكليريك وشيكارة بودر" بشكل طولي في اليوم، ثم بشكل عرضي في اليوم التالي، أو تطبيق العزل عن طريق تسخين لفائف الممبرين وفردها على السطح المراد عزله وبواسطة الضغط عليها برولات حديدية (درداقة) تثبت على السطح المعزول.

وينصح مشرف العزل السكان قبل هذه العملية، الاستعانة بأحد السباكين لإجراء مصارف لمياه الأمطار أو ما يسمى بـ"المزراب" حتى لا تتجمع المياه في نقطة واحدة.

ويراعى عند وضع طبقة المونة أن يتم فردها على السطح من أعلى لأسفل بنسبة ميل خفيفة، حتى تسمح لمياه الأمطار المتراكمة النزول بشكل انسيابي على مكان تصريف المياه.

وتبدأ أسعار مجموعات العزل من 270 جنيهًا و350 جنيهًا و400 جنيه، وتكفي هذه المجموعة لتغطية 10 أمتار من السطح، وتبلغ تكلفة المتر نحو 70 إلى 80 جنيهًا تشميل المصنعية والخامات، وذلك بخلاف الأسمنت والرمل المستخدم في عملية العزل، وتستغرق هذه العملية بعد إتمام تنظيف السطح بشكل نهائي نحو 3 أيام.

وتعد أهم خطوة بعد الانتهاء من عملية العزل هي خطوة اختبار المياه، عن طريق غمر السطح بالمياه وتركها لفترة قصيرة للتأكد من عدم وجود أي شقوق أو ثقوب في الطبقة العازلة.