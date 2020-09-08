خبير اقتصادي: الأجانب يمثلون 86% من حجم سكان قطر و 95% من العمالة

كشف الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قطر تمز بأزمة اقتصادية خانقة، تسببت في خفض العمالة الأجنبية بنسبة 30%، وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير.

وأضاف سمير، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن إمارة قطر بدأت اقتصادها بشكل عام اعتمادا على تجارة الأسماك واللؤلؤ، ثم بدأت بعدها تعتمد على تجارة البترول.

وأشار، إلى أن حجم العمالة فى قطر 95% منهم أجانب و5% فقط قطريين، بينما السكان في قطر 86% أجانب و14% من القطريين.

وأكمل، أن قطر أصبحت تعتمد في اقتصادها بنسبة 85% على البترول والغاز، ولكن انخفاض أسعارهما عالميًا تسبب في انخفاض إيرادات قطر بنسبة 50%.