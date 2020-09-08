خبير اقتصادي: قطر أنفقت 150 مليار دولار لتمويل الجماعات الإرهابية

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد القطري يمرالآن بأسوأ حالاته، حيث يعاني بشدة من نظام تميم ورعايته ودعمه للإرهابيين.

وقال "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن قطر أنفقت 150 مليار دولار لتمويل الجماعات الإرهابية وتسليحها، والمرصود منها 85 مليارًا.

وتابع، أن "قناة الجزيرة تحولت إلى جزيرة للشيطان، وقطر باتت نقطة سوداء في وضع العالم، وتأثير الإرهاب بسببهم سيطول العالم، والدوحة تلعب دورًا كبيرًا في إثارة الإرهاب في الصومال والسودان وليبيا".