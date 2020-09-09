مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة عن 11 منطقة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق غدا الخميس، نظرا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بتنفيذ أعمال تطوير بشارع عبدالحميد بدوي.

وترتب على التطوير، بعض الأعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق، وهى كالتالي:

"منطقة النعام- ألف مسكن- شارع سليم ومتفرعاته- إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته- أحمد عصمت ومتفرعاته- ش 6 أكتوبر ومتفرعاته- شارع أحمد عرابي ومتفرعاته- شارع العشرين ومتفرعاته- شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر- منطقة عرب الجسر- الشيراتون والكلية الحربية".

وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الخميس، وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.