القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 24 كيلو حشيش وبانجو في الدقهلية

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، 4 عاطلين وسيدة بدائرة مركز منية النصر، اليوم، وبحوزتهم 14 كيلو من مخدر الحشيش، و10 كيلوجرامات من مخدر البانجو و500 قرص مخدر وسلاح ناري.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بتوافر معلومات تؤكد نشاط عناصر إجرامية في الإتجار بالمخدرات بدائرة منية النصر، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة خرجت مأمورية لضبط المتحري عنهم.

وتمكنت القوات من ضبط عدد 4 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم كما تم ضبط سيدة بدون عمل مقيمة بذات العنوان أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين.

وبتفتيش المكان، عثرت القوات علي "عدد 60 طربة لمخدر الحشيش، زنة 14 كيلوجرام، وكمية من نبات البانجو المخدر زنة 10 كيلوجرامات، وعدد 500 قرص مخدر، بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 10 طلقات من ذات العيار، عدد 6 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، وعدد 6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت أجهزة الأمن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 900 ألف جنيه تقريباً، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.