عودة مياه الشرب لقرى الساحل الشمالي بعد 24 ساعة من الانقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، عن عودة مياه الشرب إلى الساحل الشمالى ومدينة الحمام مرة أخرى.

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد، اليوم، إن المياه عادت بعد الانتهاء من أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى، وإعادة ضخ المياه لبعض المناطق مرة أخرى من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79 بالساحل.

وأضاف "خالد"، أن مياه الشرب عادت بعد انقطاع 24 ساعة فقط، بدلًا من 36 ساعة والتى كانت مقررا لها، مقدما الشكر إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة "شركات مياه الشرب والصرف الصحى فى القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح"، وجميع المساهمين فى أعمال نقل الخطوط وإتمام هذا العمل فى وقت قياسى.