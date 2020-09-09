أسوأ 9 حوادث قطارات حول العالم آخر 10 سنوات

رغم تحديث العديد من الدول حول العالم، منظومة السكة الحديد، إلا أن حوادث القطارات، ما زالت هى الأعنف، ما بين حوادث النقل على مستوى العالم.

وتعود أسباب حوادث القطارات، إلى إلى الفرامل والخروج عن القضبان أو الحرائق العرضية، ولكن ستظل حادثة حريق محطة مصر، هى الأسوأ والأكثر جدلا على مستوى العالم.

حريق محطة مصر

حريق محطة مصر ليس الأسوأ على مستوى العالم.. وعدد ضحايا حوادث القطارات في مصر وصل إلى 6 آلاف حالة وفاة وإصابة 10 آلاف آخرين.

وترجع حادثة حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، إلى تصادم جرار وردية برصيف محطة مصر، ما أدى إلى انفجار الجرار، وتسبب ذلك فى وفاة 20 مواطن، وإصابة 40 آخرين، ليصل عدد ضحايا مصر من حوادث القطارات إلى 6 الآلاف حالة وفاة، وإصابة 10 الآف آخرين.

ورغم هول الكارثة التى حلت بمصر، وقت حادثة حريق محطة مصر، إلا أنها ليست الأسوأ فى العالم من نوعها، ففى الولايات المتحدة بلغت عدد حوادث القطارات عام 2017، أكثر من 11 ألف حادث بإجمالى ضحايا 864 شخص، وبحسب تقرير أوروبى، شهدت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا انخفاضا طفيفا فى تصنيف RPI لأداء السكك الحديدية بين عامى 2010/2014، وهو ما يرجع عادة إلى قصور أداء نظمها فى السلامة.

وشهدت معظم البلدان ذات الأداء المتراجع الإجمالى زيادة فى عدد الحوادث: ألمانيا (12%) وفرنسا (14%) وإسبانيا (13%) وبلجيكا (18%) وإيطاليا (9%).

وفى هذا التقرير، نسرد 10 حوادث للقطارات هى الأغرب والأسوأ من بين أكبر حوادث القطارات حول العالم، في العشر سنين الماضية، وإليكم السرد:

مصر 2013

فى 15 يناير 2013، شهدت مصر واحدة من أسوء حوادث القطارات في تاريخها عندما اصطدمت العربة الأخيرة من أحد القطارات وكانت محملة بجنود الأمن المركزي، بقطار بضائع متوقف عند محطة البدرشين، لتقع العربة على القضبان، ويستمر القطار في جرها نحو كيلومتر، ما أسفر عن مصرع 18 مجندًا من قوات الأمن المركزي، وإصابة 120 مجندًا آخرين.

مصر 2019

فى 27 فبراير 2019، شهدت مصر واحدة من أسوء وأغرب كوارث السكة الحديد، حيث وقع حريق قطار بمحطة مصر، حيث وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه 20 حالة وفاة، وإصابة 40 آخرين، بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاور برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.

مصرع 49 طفلا بعد اصطدام قطار بأتوبيس المدرسة عبر مزلقان المندرة بأسيوط

مصر 2013

فى 17 نوفمبر 2013، اصطدم قطار بأتوبيس أطفال أثناء عبوره مزلقان المندرة بمركز منفلوط بأسيوط، مما أدى إلى وفاة 49 طفلا وإصابة 13 آخرين، ووقع الحادث نتيجة عدم غلق المزلقان.

إيطاليا 2013

في يوليو 2013 لقى ما لا يقل عن 27 شخصا على الأقل مصرعهم فى حادث تصادم بين قطارين فى منطقة بوليا الإيطالية الجنوبية، مما مثل واحدة من أحدث مآسى السكك الحديدية فى أوروبا، وكحال غيرها من دول العالم، وفى 2009 قتل 29 شخصا فى إنفجار قطار يقل مواد بترولية فى محطة بمدينة فياريجوا.

مصرع 50 شخصا وإصابة 200 آخرين أثر خروج قطار عن مساره في الهند

الهند 2018

في 19 أكتوبر 2018، شهدت الهند وأحد من أسوأ كوارث السكك الحديد، حيث أنحرف قطار أمريستار عن مساره ليدهس حشد من الناس يحتفلون بمهرجان "دوسريه" بالقرب من أمريتسار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

فرنسا 2020

في 5 مارس 2020، شهدت فرنسا حادثة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بين ستراسبورج بشرق فرنسا والعاصمة باريس، مما أدى لإصابة 22 شخصا إصابات خطيرة.

وكان هناك 348 راكبا على متن القطار، كما أصيب سائق القطار "بإصابة بالغة" ونقلته طائرة هليكوبتر.

أمريكا 2018

في 4 فبراير 2018، شهدت أمريكا واحد من أسوء حوادث القطارات، حيث وقع حادث اصطدام قطار ركاب كان يقل 147 راكباً، مع قطار بضائع فى كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة حوالى 70 شخصاً. الحادث تسبب بتسرب قرابة 20 ألف لتر من المحروقات.

إسبانيا 2013

فى 24 يوليو 2013، وقع حادث قطار سانتياغو دي كومبوستيلا هو حادث قطار تابع لشركة رينفي، وقع في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا في منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، حيث أدى إلى مصرع 70 شخصا وإصابة 143 جريح، ويعتبر الحادث من أسوأ حوادث القطارات في إسبانيا، كان القطار يحمل 218 راكبا و 4 موظفين، وكان يربط العاصمة مدريد بمدينة فيرول.

بلجيكا 2010

فى 15 فبراير 2010، شهدت بلجيكا حادثة قطار مأساوية، حيث تصادم قطار ركاب مباشرة بالقرب من بروكسل، مما أدى إلى سقوط 18 قتيلا، وإصابة 50 آخرين.