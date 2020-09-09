وزيرة الصحة حاضرة في مواجهة الأزمات من كورونا للسيول.. آخرها السودان

في وقت تعرت فيه الأنظمة الصحية في العالم، أثبتت مصر متانة منظومة تعتمد على دولة اعتادت الصمود أمام الأزمات، ولم تكتفي بذلك، بل اتجهت لدعم كل من مر بأزمات، حيث سافرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أماكن الأزمات حاملة دعم الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتجهت لدعم أشقائنا في السودان، في تصديهم لكارثة السيول، الأمر الذي تكرر في مواقف عدة، خصوصا عند سفرها الصين وإيطاليا، وقفت تفشي فيروس كورونا المستجد.

هالة زايد تسافر السودان

وصلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مساء أمس، إلى الخرطوم، على رأس وفد طبي مكون من 20 طبيبا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوئبة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية وأمصال.

وكان في استقبال الدكتورة هالة زايد في مطار الخرطوم الدولي، وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، وقيادات الوزراة، حيث أكدت خلال مراسم الاستقبال، دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان، لتخطي الظروف التي خلفتها الفيضانات والسيول، موضحة أن المواقف الصعبة دائما تُظهر معادن الشعوب، وأن مصر مستعدة لتلبية أي احتياجات صحية للسودان، وستقدم كل الدعم المطلوب في تلك الظروف، مضيفة: "أي عجز في الأطباء أو الأجهزة الطبية أو الأدوية نحن معكم".

هالة زايد تسافر إيطاليا

وصلت زايد إلى إيطاليا يوم السبت 5 أبريل في زيارة رسمية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وكمامات واقية ومواد تطهير، وذلك للمساهمة "في تخفيف العبء عنها في محنتها الحالية"، بالإضافة إلى وفد من القوات المسلحة المصرية.

ورفعت أعلام مصر وإيطاليا على الشحنة مرفقة بعبارة "من الشعب المصري إلى الشعب الإيطالي" المكتوبة باللغتين العربية والإيطالية.

هالة زايد تسافر الصين

في 1 مارس الماضي سافرت "زايد" العاصمة الصينية بكين، للتضامن مع الشعب هناك في مواجهة كورونا، وتبادل المعلومات وأحدث مستجدات طرق العلاج، فضلا عن تسليم هدية مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، من المستلزمات الوقائية إلى الصين التي كانت بؤرة المرض عالمياً وقتها، في وقت كان العالم يخرج بعثاته الدبلوماسية ومواطنيه من الصين، وأوقف السفر إليها.

استمرت الزيارة أسبوعاً، وتحديداً الجمعة 7 مارس، عادت الوزيرة إلى مطار القاهرة الدولي، حيث قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بقياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية أو أعراض أخرى لفيروس كورونا.