وزير التعليم العالي: 13 مليار جنيه تكلفة إنشاء جامعة الجلالة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الجلالة، جرى بناؤها على مساحة 173 فدان، بواقع 15 كلية و66 برنامجا دراسيا.

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أنه جرى استخدام أحدث ما توصل إليه العلم على مستوى الجامعات في العالم، لإنشاء جامعة الجلالة، إذ ينطبق مفهوم "الجامعة الذكية" عليها، وهي تتعامل مع برامج دراسية ذكية، وارتباطات ذكية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وامتحانات إلكترونية ذكية.

وتابع: "كل ما تحتاجه كلمة التكنولوجيا، وكلمة التقنية في الجامعات متوفر في الجلالة منذ إنشائها"، مشيرًا إلى أن السنوات الست الماضية شهدت ثورة تعليمية، حيث وفرت القيادة السياسية كل الدعم للتعليم.

وأردف: "تكلفة إنشاء جامعة الجلالة 13 مليار جنيهًا دون حساب قيمة الأرض، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد بتدشين جامعات لم تشهدها مصر من قبل".

وأشار، إلى أن عبدالفتاح السيسي نقل شكل الإنسان المصري إلى مكانة أفضل، من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والطرق.