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خالد عبدالغفار: المجموع وحده لا يكفي للالتحاق بالجامعات الأهلية

كتب:

شريف سليمان
02:38 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الدكتور خالد عبد الغفار

الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجموع الثانوية العامة يمثل 50% من فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات الأهلية، إذ أن هذا النوع من الجامعات، يقيس اللغة والتخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، والتفكير النقدي.

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نحاول قياس القدرات الحقيقية للطلاب، فقد يحصل الطالب على 99% في الثانوية العامة، ويرسب عندما يلتحق بكلية الطب".

وتابع: "نريد التفتيش عن النوابغ مثل الطالب إبراهيم عبدالناصر بائع الفريسكا، وهناك آلاف النماذج منه، وعرضت عليه الانضمام إلى جامعة الجلالة، لكنه فضل جامعة الإسكندرية وكلية الطب وتخصص الجراحة العامة، هو شخصية مصرية أصيلة، يجب التسليط الضوء عليها، ونريد الحصول على الكثير من النماذج على غرار إبراهيم".

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