التحقيق مع ربة منزل بتهمة إدارة أكاديمية وهمية في الدقهلية

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع ربة منزل بالدقهلية، ألقت الشرطة القبض عليها، بتهمة إدارة أكاديمية وهمية للنصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات عليا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، تصل إلى 13 ألف جنيه.

واعترفت المتهمة بعد القبض عليها، بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص"، بمركز شرطة دكرنس، واتخذته وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي، في مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية راغبي الحصول على شهادات جامعية، والشهادات العليا.

وأقرت المتهة في محضر التحقيق المحرر بمعرفة مباحث الأموال العامة، بأنّها أوهمت ضحاياها بمنح الدارسين شهادات تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية، في مجالات (التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية، العلاج الطبيعي، مساعد صيدلي، مساعد طبيب أسنان الأشعة، مساحة خرائط، وصحافة وإعلام).

كما أقرت المتهمة وفقا للتحريات، بأنّها أقنعت الضحايا بتمكينهم من الالتحاق بالعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، ونظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، واستقطبت العديد من الأشخاص، بغرضمنحهم شهادات دراسية وعلمية، منسوبة للجامعات المصرية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، تراوحت بين 8800 إلى 13000 جنيه من كل شخص.

وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على المتهمة أمس الأول، وعُثر بمسكنها على 231 شهادة دراسية بأسماء أشخاص مختلفين، منسوبة لعدة جهات، تُفيد بحصولهم على دبلوم تدريبي في عدة تخصصات، و18 بيان نجاح، و5 شهادات تقدير، و3 شهادات تدريب، و2 شهادة قياس مهارة.

وعثر على 17 بطاقة دفع إلكتروني، كمية كبيرة من استمارات التوظيف والتقدم والتسجيل منسوبة للأكاديمية، كمية كبيرة من الكارنيهات منسوبة لإحدى الجمعيات، دفتر إيرادات ومصروفات خاص بالأكاديمية، 9 كتب خاصة بالمواد الدراسية بالأكاديمية، كلاشيه خاص بالأكاديمية، جهاز كمبيوتر محمول مُحمل عليه المواد التعليمية الخاصة بالأكاديمية، مبلغ مالي من حصيلة نشاطها، 72 إيصال سداد مبالغ مالية من الدارسين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل لجهات التحقيق لمباشرة التحقيق.