نجوى كرم تستشهد بقصيدة لدرويش تعليقا على أحداث لبنان: نحن ندفع الثمن

علقت الفنانة نجوي كرم، على ما حدث في بيروت بعد انفجار المرفأ مؤخرا، والذي خلّف مئات القتلى فضلا عن آلاف المصابين.

ونشرت كرم، عبر حسابها على تويتر، جزءا من روائع محمود درويش: "ستنتهي الحرب ويتصافح القادة، وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد، وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب، وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل، لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيت من دفع الثمن"، وعلقت عليها مغرّدة: "نحن من يدفع الثّمن".

يذكر أنّ بيروت تعرضت لانفجار شديد قبل أيام، خلّف مئات القتلى فضلا عن آلاف المصابين، بينهم العديد من الفنانين.