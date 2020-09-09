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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

سجّل في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع

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الوطن
10:05 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

تستعرض "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

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