فيديو.. التلفزيون المصري يحيي ذكرى عيد الفلاح

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، تقريرًا تلفزيونيًا عن ذكرى عيد الفلاح المصري.

وصدر قانون الإصلاح الزراعي في مثل هذا اليوم من العام 1952، وبات هذا اليوم من كل عام عيدًا للفلاح، حيث عانى الفلاح المصري أيام الملكية من سوء توزيع الأراضي الزراعية.

وكان معظم الفلاحين يعملون مستأجرين لدى ملاك الأراضي، وأنصفت ثورة 23 يوليو الفلاح المصري، حين أعلنت القضاء على الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.

ولما أصدرت قانون الإصلاح الزراعي، نصّ القانون على تحديد الملكية الزراعية من 200 فدان إلى 50 فدانا للملاك القدامى، على أن يجري توزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء العاملين بنفس الأرض، ونشأت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى استلام الأرض وتوزيعها.

ووزع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عقود الملكية على الفلاحين الصغار، بواقع 5 أفدنة لكل فلاح، وأحدث هذا القانون تغييرا اجتماعيا جذريا في مصر، بعدما حوّل الفلاحين من أجراء إلى ملاك، وساهم في زيادة المساحات الزراعية.