شعراوي: لم نرصد أي شكاوى أول أيام جولة إعادة الشيوخ

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تابعت فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية لليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدء عملية التصويت بالمحافظات الـ14 في مواعيدها المحددة، لافتا إلى أنه مع نهاية اليوم الأول من الإعادة وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح شعراوي على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وتتابع مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات الحالة العامة للجان ومدى الإقبال واستقبال كل البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وشدد الوزير على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمقرات اللجان الانتخابية وتعقيم جميع اللجان أثناء العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيرا إلى التأكد من التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمجابهة أي موقف طارئ وتمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

وناشد الوزير المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم أمس، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية، مؤكدا على وعي شعب المصري في ممارسة حقوقهم السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.