التمديد آليا لصلاحية الإقامة المنتهية للوافدين خارج السعودية

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، ودعمهم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الشأن.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد وعبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنّ الإدارة العامة للجوازات أعلنت التمديد آليا لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية، والتي انتهت صلاحية إقاماتهم في الفترة من 1 أغسطس حتى 31 من ذات الشهر دون مقابل، ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.

وأعلنت الجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا للوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.