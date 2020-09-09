سفير مصر بروسيا: هجوم مئات الآلاف من الروس على محركات البحث للسفر لمصر

قال: إيهاب نصر "سفير مصر في روسيا"، أنه اجتمع مع عدد كبير من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية ، وشركات محركات البحث خلال الفترة الماضية.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، "أن حجم الإقبال على محركات البحث الروسية، حول مصر وكيفية السفر لها والتعرف على مقاصدها السياحية كان غير طبيعي، وأنه يقدر بمئات الآلاف، وهو ما يعكس أن استئناف الطيران بين البلدين كان شيئا هاما".

وتابع، "إن الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية للتصدي إلى جائحة كورونا تعد صارمة ومشددة ، وهو ما كان محل تقدير بالغ من الجانب الروسي"، مشيرا إلى أن مصرتجاوزت المعايير المطبقة في روسيا والتي كانت على مستوى صرامة التطبيق وانضباط المعايير، وهو ما ساعد على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.