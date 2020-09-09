سفير مصر بموسكو: سنصبح من أهم المقاصد للسائح الروسي

قال إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، إن الإعلان عن استئناف الطيران بين مصر وروسيا، يعني أن مصر أصبحت الدولة الخامسة التي تستأنف روسيا الطيران معها، وستكون ثاني أعلى تدفق للطيران بعد جائحة كورونا بواقع 3 رحلات في الأسبوع لكل شركة.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مصر ستكون واحدة من المقاصد المحدودة للسائح الروسي، وهو ما سيؤثر على حركة السياحة بمصر، وسيمثل فرصة للترويج لمقاصد سياحية لم تكن الهدف الرئيسي للسياحة الروسية مثل المزارات الثقافية.

وتابع، أن حركة الطيران تبدأ في العودة إلى مسارها الطبيعي، بعدما نظمت مصر أكثر من 12 رحلة جوية إلى روسيا لجلب العالقين، موضحا أن عودة الطيران بين البلدين يعكس تميز العلاقات بينهما وأولوية مصر، بعدما جرى تكثيف الاتصالات خلال الفترة الماضية لاستعادة الرحلات الجوية.

وأشار، إلي أن شركة مصر للطيران ستبدأ تسيير رحلاتها إلى روسيا خلال أيام، كما أن رحلة اليوم هي أول رحلة طيران بين البلدين تباع مقاعدها بالكامل، وهو ما يعكس حجم الإقبال والرغبة لدى السائح الروسي.