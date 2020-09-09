رئيس التحرير

محمود مسلم

"تضامن الغربية": تسليم 547 كشكا شامل البضاعة والكهرباء بدعم "الأورمان"

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
01:26 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
تضامن بالغربية: تسليم (547) كشك شامل البضاعة والكهرباء، بدعم الاورمان

تضامن بالغربية: تسليم (547) كشك شامل البضاعة والكهرباء، بدعم الاورمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم 547 كشكا شامل البضاعة والكهرباء، بدعم جمعية الأورمان.

وجاء ذلك بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومجالس المدن والأحياء، للأرامل ومعدومي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة؛ صرحت بذلك المحاسبة أماني النادري وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية أن هذا يأتي في إطار خطة جمعية الأورمان التي تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر، إلى المستفيدين في قرى مراكز المحافظة، بالتعاون مع المديرية.

وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن تلك الفعاليات بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق خلال الفتره المقبلة.

اقرأ المزيد:

وكيل "التضامن بالغربية" يفحص شكوى سيدة تحتجز طفلها بمنزل مهجور

وكيل "التضامن" يزور أسمن رجل بالغربية ويخصص له 360 جنيها إعانة شهرية

وكيل "التضامن" بالغربية: سلمنا 306 "فيزا" لمستحقي "تكافل وكرامة"

وكيل التضامن بالغربية: 1800 متطوع يشاركون في برنامج تكافل وكرامة

وكيل "التضامن" بالغربية: تطبيق "تكافل وكرامة" في المحلة وكفر الزيات