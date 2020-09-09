"تضامن الغربية": تسليم 547 كشكا شامل البضاعة والكهرباء بدعم "الأورمان"

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم 547 كشكا شامل البضاعة والكهرباء، بدعم جمعية الأورمان.

وجاء ذلك بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومجالس المدن والأحياء، للأرامل ومعدومي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة؛ صرحت بذلك المحاسبة أماني النادري وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية أن هذا يأتي في إطار خطة جمعية الأورمان التي تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر، إلى المستفيدين في قرى مراكز المحافظة، بالتعاون مع المديرية.

وكشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن تلك الفعاليات بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق خلال الفتره المقبلة.