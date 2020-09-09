الأهالي يضبطون شابا صدم عجوزا بالدقهلية

لقي شخص مسن مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، بعد أن صدمته سيارة يقودها شاب، وسقطت في ترعة "كفر غنام" مركز السنبلاوين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بسقوط سيارة في الترعة المارة بقرية " كفر غنام" دائرة المركز.

انتقل قوة بقيادة مأمور المركز، والإنقاذ النهري، إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة "نيسان حمراء" في الترعة ووجود متوفى يدعى "هليل عبد الله محمد، 65 سنة، من الشترى.

وأكد شهود العيان، أن السيارة صدمت شخصا من قرية الشتري وتوفي في الحال، بينما سقطت السيارة في الترعة، وألقي الأهالي القبض على سائقها وتبين أن عمره نحو 20 عاما، ومن قرية "أبو قراميط".

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.