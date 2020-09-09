حواديت السينما: بعد 29 سنة من عرضه كيف رأت فاتن حمامة فيلم الكيت كات؟

في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر عام 1991 تم عرض فيلم "الكيت كات" من بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وإخراج داوود عبدالسيد، والفيلم مأخوذ عن رواية الأديب إبراهيم أصلان "مالك الحزين" وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقاد والجمهور وحاز العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك بها سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج أو السيناريو.

وجاء فيلم "الكيت كات" في المرتبة الـ24 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد، وبالرغم من الإشادات الكثيرة التي حظى بها الفيلم إلا أن شهادة سيدة الشاشة العربية لها مدلول مختلف سواء لصناع الفيلم أو لشهادة التاريخ بشكل عام، فمن خلال حوار قديم لجريدة "الحياة" تم نشره في عام 1993 قال الصحفي وليد السيد إنه حينما سأل فاتن حمامة عام 1991 عن رأيها بالجيل الجديد من مخرجي السينما أكدت أنها ترى داوود عبد السيد هو أخطر مخرج بين أبناء جيله أي أنها ترى أعماله ذات أهمية كبيرة.

وعن فيلم "الكيت كات" أكدت سيدة الشاشة العربية أنها قرأت سيناريو الفيلم الذي كتبه المخرج داوود عبد السيد، وأوضحت أنها رأت أن الفيلم يحمل داخله مشهدا يعد غاية في الروعة وبأنها حينما قرأته ظلت تبكي، وهو المشهد الذي جمع الفنان محمود عبدالعزيز والفنان علي حسنين وقالت فاتن حمامة "في هذا المشهد رجل أعمى يقابل رجلا أعمى آخر ويقول له (والنبي يا ابني اعبر بي الشارع) فيمسك الرجل بيديه ويعبر به حتى ينشأ بينهما حديث من أجمل ما يكون".

وأكدت فاتن حمامة أن هذا المشهد قد وجدته في فيلم أمريكي بعد أن كانت قد قرأت سيناريو فيلم الكيت كات بعشر سنوات وكان في فيلم "لا تسمع شرا ولا تر شرا" ولكنه كان عن شخص أعمى وآخر أصم يحدث بينهما مثل الموقف الذي حدث بفيلم الكيت كات.

يذكر أن فيلم الكيت كات شارك في بطولته "أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي وأحمد كمال"، وكتب كلمات الفيلم الشاعر سيد حجاب والموسيقى التصويرية راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد.