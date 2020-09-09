BMW تنتج إصدارا محدودا من الجديدة بالإمارات تحت اسم Dark Edition

أعلنت الشركة الألمانية لصناعة السيارات BMW طرح إصدار محدود باسم "Dark Edition" من الطراز الجديد لسيارة (BMW G22 4-Series" في الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالًا بإطلاق أحدث طراز من الفئة الرباعية.

وحسبما أعلنت عنه الشركة، تتميز السيارة بمحرك مزودة بوحدة بنزين بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر 2000 CC، ينتج قوة 258 حصانا، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 250كم/س، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 5.8 ثانية.

أقيم حفل الإطلاق الأسبوع الماضي في فندق ريتز كارلتون جراند كانال الساحر في أبو ظبي، ويتميز الإصدار المحدود بحزمة BMW M الرياضية، مع مصابيح أمامية من برنامج BMW Individual Shadowline وإدخالات خارجية، وتمزجها مع مجموعة M Carbon (أغطية المرايا، وعجلات قياس 19 بوصة، ومكابح M الرياضية).