رئيس التحرير

محمود مسلم

صحيفة: "أسترازينيكا" تستأنف تجاربها على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

كتب:

وكالات
07:48 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز"، اليوم، إن شركة "أسترازينيكا" البريطانية ربما تستأنف تجاربها على لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" في الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة ذلك عن أشخاص على صلة بالتجارب، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين، ما دفع أسهم الشركة للتراجع، إذ اُعتبر ذلك مؤشرًا على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن "لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم، والأكثر تقدمًا من حيث التطوير، ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحًا رسميًا للوقاية من المرض".

 

اقرأ المزيد:

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 190 ألف حالة

تطوره "أوكسفورد".. البرازيل تبدأ التجارب السريرية على لقاح كورونا

لقاح أوكسفورد ضد كورونا قد يقدم للجهات التنظيمية في 2020

وزير الصحة البريطاني: وقف تجارب لقاح أوكسفورد ليس "انتكاسة"