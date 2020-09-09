نقل نجل الفنان شريف حلمي لأحد المستشفيات بعد حادث سير مروع

تعرض نجل الفنان شريف حلمي لحادث سير على الطريق الدائري ونقل إلى غرفة العمليات بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتب شريف حلمي، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لابني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى".

وتابع: "الحمد لله في السراء والضراء.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".

شريف حلمي كان قد شارك في مسلسل "الجماعة 2" تأليف وحيد حامد وإخراج شريف البنداري، وبطولة محمد فهيم وأحمد عزمي وعبد العزيز مخيون وياسر المصري وصابرين، بالإضافة لمسلسل "عفاريت عدلي علام" تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام وهالة صدقي، ومحمد ثروت ومي عمر.