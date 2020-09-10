"قالت لنا جوزي ميت وبربي يتامى".. اعترافات قتلة ربة منزل بالدقهلية

اعترف عاطلان بمدينة المطرية بالدقهلية، بقتل ربة منزل أثناء توصيلها بـ "توك توك" وإلقاء جثتها في ترعة بعد سرقتها.

وأقر المتهمان أنهما كانا يعانيان من ضائقة مالية، وأثناء تجولهما بالـ "توك توك"، المملوك لأحدهما، بالقرب من منطقة المقابر، أوقفتهما المجنى عليها، أثناء خروجها من المقابر، حيث كانت في زيارة لقبر زوجها المتوفى.

وأضاف المتهمان أن المجنى عليها طلبت منهما توصيلها لمسكنها، وفى الطريق قررا سرقتها وأثناء تهديدها ومحاولة تخديرها، قاومت المجنى عليها، وحاولت الصراخ فقاما بقتلها خنقا ثم استوليا على النقود التي بحوزتها وحملا الجثة وألقياها في ترعة السلام.

وقال المتهمان، إن المجنى عليها كانت تصرخ: "حرام عليكم أنا جوزي ميت وعندى يتامى"، لكنهما خشيا من كشف أمرهما فأجهزا عليها.

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، أنه تبلغ لمركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثة لربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

وسجلت التحريات أن ربة المنزل قامت "يوم العثور على الجثة" باستقلال مركبة "توك توك" بطريق ترعة السلام بذات صحبة (عاطلين اثنين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز) وأنهما وراء مقتل المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا باصطحابهما المجنى عليها من أمام منطقة المقابر بقصد توصيلها لمسكنها، وأثناء سيرهم اتفقا سوياً على تخديرها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية، وعقب فقدانها للوعى قاما بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتها وقاما بإلقائها بمياه الترعة محل البلاغ.