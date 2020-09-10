تفاصيل اعترافات زعيمة عصابة لتجارة الأعضاء البشرية: كنت هبقى مليونيرة

"كنت مجهزة 26 حالة، وكنت هبقى مليونيرة واعدي الفقر من المصلحة دي، بناخد من المريض من 50 لحد 100 ألف جنيه حسب حالته، وبدفع للمتبرع 20 ألف بس"، تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف سيدة تزعمت عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية بعد القبض عليها في القاهرة.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، بينما تواصل المباحث ملاحقة 3 آخرين من أفراد عصابتها، بعدما أفادت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهمة قامت بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم (مبلغ 20 ألف جنيه) تقريباً للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

ونجحت جهات التحقيق في تحديد والتوصل إلى عدد (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية) وباستدعاء عدد أربعة منهم (3 عاطلين وسيدة "تم إجراء عملية بيع كلية"، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء عملية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالى)، أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولها على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابي، كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشته" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم، وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة.