وسيم السيسي: الهرم كان محطة لإنارة مصر والفرنسيين سرقوا معلومات مهمة

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث والمفكر في علم البصريات، إن أشهر وأقدم فلاح فمصر القديمة هو الفلاح الفصيح، موضحًا أنه سرق منه أحد مواشيه واشتكى برسالة جيدة المحتوى لمحافظ وادي النطرون، حيث قال له: "أنت العدالة كلها عود لي بضائعي حتى أضع اسمك بين كل الأسماء عادل ولسانك هو المؤشر عن العدالة".

وأشار "السيسي"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، عبر فضائية "cbc"، إلى أن محافظ وادي النطرون أعجب بالرسالة وقرر إعادة له البضائع مرة أخرى و رعاية أهله دون ان يعرف الفلاح به، موضحًا أن هذه الرسائل محفوظة وتدل على استمرار الحضارة التي قامت على العدل والعدالة وأضاف أن المصريين القدماء قدسوا الحيوانات لأنها رموز مقدسه، والصور الموجودة على المتاحف تبرز مدى قانونية الحياة المصرية القديمة.

وأضاف: "الفلاح بدأ يهاجم محافظ الإقليم بداية من الرسالة الثالثة إلى التاسعة حتى ترك له رسالة بانه سيرحل عن الإقليم"، حيث إن هذه القصة تكشف ان القانون في مصر كان يطبق جيدًا.

وأوضح أن الأهرامات هي أحد عجائب العالم وهي لم تكن مقابر والعالم صربي أكد أن الهرم الاكبر هو كان ينير مصر وكان محطة للإنارة ويستمد قوته من باطن الارض، موضحًا أن هذا العالم توفى وسرقت الأوراق الخاصة باكتشافاته.

وتابع: "الحملة الفرنسية استمرت لـ3 سنين وسرقوا المعلومات وسرقوا معلومات فلكية كبرى زادت من قوتهم".

وفي سياق أخر، أوضح أن مصر اهدت العالم السنة الفلكية الشمسية والسنه قسمت لـ12 شهر وكل شهر 30 يوم، مؤكدًا انه يجب الاحتفال برأس السنة الفلكية الشمسية هذا العام والتي تأسست عام 4241 قبل الميلاد.