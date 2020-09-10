انخفاض معدل التضخم الشهري بمعدل -0.3% خلال أغسطس الماضي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.4 نقطة لشهر أغسطس 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره -0.3% عن شهريوليو 2020.

ترجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الملابس والاحذية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزةبنسبة (-0.3%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزلبنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.1%).سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (3.6%) لشهر أغسطس 2020 مقابل (6.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر أغسطس 2020 مقـارنة بشهـر يوليو 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-31.0%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-11.1%).انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-8.3%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.2%).انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-3.1%).انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-7.7%) حيث انخفض أسعار الباذنـجانبنسبة (-27.4%)، فلفل رومي/بلدي بنسبة (-13.5%) وأسعار الطماطمبنسبة (-7.2%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.3%) ومجموعة الأحذية بنسبة (-0.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاًقدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاًقدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%) ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجيةنسبة (0.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (7.4%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة والتصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً قدره (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.3%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر أغسطس2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-5.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-12.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-31.9%)، مجموعة الخضروات الدائمةبنسبة (-21.3%) ومجموعة الخضروات ذات أوراق ملفوفة بنسبة (-9.1%).انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-9.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الارز بنسبة (-23.0%).انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر الحر بنسبة (-11.1%).انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة (-8.5%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-10.4%).انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-5.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-7.0%).انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-11.3%).انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-11.2%).انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (-6.3%)..... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة (8.2%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.0%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (0.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (12.2%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.9%)، مجموعة الاقمشةبنسبة (5.3%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (6.3%) ومجموعة الاحذية بنسبة (1.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاًقدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاًقدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في أعمال النظافة والصيانة الإعتيادية للمنازل بنسبة (3.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.7%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (10.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (9.6%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعداتالطبية بنسبة (9.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (19.9%) ومجموعة شراء المركباتبنسبة (2.9%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (8.2%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.9%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (19.2%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (28.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، مجموعة التعليم العاليبنسبة (27.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (7.3%) ومجموعة خدمات الفنادقبنسبة (1.1%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.6%).