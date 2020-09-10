مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع بحلوان

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع، في منطقة "عرب الوالدة" بحلوان.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من عامل مفاده سقوط زوجته من الطابق الرابع ومصرعها، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ت س 27 سنة ربة منزل، ومصابة بنزيف وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الضحية في شرفة منزلها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.