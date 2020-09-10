الجنايات تُصدر حكمها على متهمين بـ"أحداث أطفيح" اليوم

تُصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم، حكمها على متهمين اثنين في قضية "أحداث أطفيح"، واقتحام مركز الشرطة، يوم 14 أغسطس 2013.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به والشروع في القتل، وتأليف عصابة وتزويدها بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة عن أداء أعمالها.