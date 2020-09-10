انهيار جزئي لمنزل قديم في أسيوط

تعرض منزل قديم بحي غرب أسيوط لانهيار جزئي، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انهيار للجزء الداخلي بأحد العقارات بشارع شكري بحي غرب أسيوط دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ، قوات الشرطة والعميد مأمور قسم شرطة أول والمقدم رئيس مباحث القسم، كما تواجد بموقع البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب والإسعاف والدفاع المدني.

وبالمعاينة والفحص، تبين انهيار الجزء الداخلي بأحد العقارات القديمة مكون من طابق أرضي وأول علوي دون ثمة إصابات أو وفيات.

جرى رفع الأنقاض وتحرير المحضر اللاز،م وجار اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية.