 مصرع عامل وإصابة طفل صدمهما قطار بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب طفل، إثر اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مزلقان قرية شندويل البلد بسوهاج، مستقلين دراجة بخارية أثناء غلق المزلقان.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة شرطة المراغة، يفيد باصطدام قطار بدراجة بخارية بناحية شندويل البلد.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء مرور قطار مخصوص بضائع "أسوان – القاهرة"، اصطدم بدراجة بخارية قيادة "ياسر.ا.ا"، 21 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية حال عبوره مزلقان محطة سكة حديد شندويل البلد "محطة فرعية" أثناء غلقه لمرور القطار المشار إليه.

نتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة مرافقه "عبد الوهاب.م.ع"، 14 عاما، تلميذ، ويقيم بذات الناحية بجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالساقين، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى المركزي.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.