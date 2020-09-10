الإسكان: القضاء على 300 منطقة عشوائية شديدة الخطورة حتى الآن

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ منذ عام 2019 وتم تنظيم أكثر من اجتماع وإجراء تعديلات لتبسيط الأوراق التي تقدم مع طلب التصالح، موضحا أنه تم عمل أكثر من اجتماع على مدار الشهرين الماضيين من قبل وزير الإسكان مع رؤساء المدن لمناقشة هذا الأمر.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الاجتماعات تناولت تبسيط كل الإجراءات والأوراق للمواطن، الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، وذلك قبل البدء في طرح القانون، مؤكدا أن آخر مهلة لتقديم طلبات التصالح ستكون في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأكد، أن الوزارة قضت على 300 منطقة عشوائية حتى الآن كانت شديدة الخطورة، وبداية الإجراءات تكون بإعطاء إنذار لصاحب العقار المخالف ويليها قطع المرافق ثم الإخلاء، مشددا على أن هناك توجيها من قيادات الأمن للتعامل مع المواطنين بشكل راقي.

وتابع، أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل الوزارة للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف، ومحاولة التواصل مع المواطن وتوعيته بأثر تلك المخالفات عليه في المقام الأول، مشيرا إلى أن القانون يتضمن إمكانية تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد، وأن الوزارة لا تهدم سوى بعد إعطاء أكثر من إنذار من الحي.