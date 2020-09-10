وزير البترول: تشغيل مجمع البنزين عالى الأوكتين بأسيوط بنهاية العام الحالي

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس " لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019 /2020.

وأعلن المهندس طارق الملا أنه يجرى العمل حالياً على كافة المحاور لرفع كفاءة منظومة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى عبر تطوير معامل التكرير والشبكة المتكاملة لنقل وتداول المنتجات و تعزيز استقرار سوق البوتاجاز ، موضحاً انه جارى حالياً الانتهاء من تنفيذ أحد أهم المشروعات الحيوية لتوفير منتج البنزين للسوق المحلى وهو مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين تمهيداً لتشغيله بنهاية العام الحالى ، وأكد أن هذا المشروع ضمن حزمة من المشروعات الرامية إلى تحقيق خطة الوزارة للاكتفاء الذاتى من البنزين محلياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً أنه يسهم في تأمين إمدادات البنزين وتوفيرها لأهالى الصعيد ومحافظات الجنوب من خلال معمل أسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتلك المحافظات من هذا المنتج الحيوى، خاصةَ وأنه يعد أكبر مجمع بترولى في الوجه القبلى ويتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر.

وأضاف الملا أن العام المالى٢٠١٩/٢٠٢٠ شهد مجدداً استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محلياً بنسبة تصل إلى ٥ر٥٪ مقارنة بالعام السابق عليه كنتيجة مباشرة للانطلاق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز والاسهام فى تقليص فاتورة دعم الدولة للبوتاجاز والتي لازالت الدولة تتحمل دعماً سنوياً له، لافتاً إلى أن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة هو أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

وأكد الملا أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لرفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية و التوسع في خطوط الشبكة بما يحقق مرونة نقل و توفير الإمدادات البترولية لجميع أنحاء البلاد ن فضلا عن الحد من مخاطر النقل البرى باللوارى ، لافتا إلى أن دعم هذه الشبكة والتوسع فيها هو أحد المتطلبات الأساسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز ، وشدد على الاهتمام باتباع احدث الوسائل والنظم التكنولوجية والإجراءات اللازمة لحماية خطوط الشبكة من التعديات حفاظا على السلامة العامة وصونا لمقدرات البلاد من موارد الطاقة.

مؤكدا ان التكنولوجيات الرقمية والانظمة الحديثة صارت امرا لا غني عنه لادارة الاعمال بكفاءة في مختلف انشطة صناعة البترول ومن ثم تحقيق استراتيجية مصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز التي تعد التكنولوجيا والحداثة دعائم اساسية لاستكمال تحقيقها .كما شدد الوزير على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية بمواقع عمل الشركات الثلاث ، والتحديث المستمر للإجراءات والضوابط وفقا لأعلى معايير السلامة حفاظا على سلامة العاملين ، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية بين العاملين والمتواجدين بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا والاستمرار في تطبيق احدث التكنولوجيات لمواصلة تطوير وتحديث منظومة العمل. وخلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول اوضح الكيميائي محمود الشابورى رئيس الشركة أن معمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية لتوفير مابين ٦٠ إلى ٦٥٪ من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية قد قام بتكرير نحو 3ر3 مليون طن خام هذا العام ساهمت في توفير منتجات بترولية بقيمة ١٤ مليار جنيه وتشمل البنزين 80 و 92 والسولار والنافتا والبوتاجاز ووقود الطائرات والمازوت ، لافتا إلى أن المعمل زاد من إنتاج البوتاجاز هذا العام بنسبة 19% عن المستهدف وكذلك وقود الطائرات بنسبة 40% تماشيا مع سياسة تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة بدلا من المازوت منخفض القيمة .وأضاف أن مشروع التوسعات لإنشاء مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين بتكلفة استثمارية ٤٥٠ مليون دولار يشهد مراحل متقدمة في التنفيذ و يجرى حاليا القيام بأعمال التركيبات واختبارات ما قبل التشغيل تمهيداً للانتهاء من المشروع وتشغيله بطاقة ٦٦٠ ألف طن سنويا من النافتا اللازمة لانتاج البنزين علاوة علي انتاج كميات من البوتاجاز، لافتاً أنه تم انفاق نحو 6ر1 مليار جنيه استثمارات لإنشاء التوسعات الجديدة وتنفيذ خطط الاحلال والتجديد ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.كما أشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن خطة العام المالى الحالي 2020/2021 وفى مقدمتها مشروعى تطوير الوحدات الانتاجية الحالية ووحدة التقطير الأولى بالمعمل، وتطبيق نظام إدارة الأصول والموارد بالشركة ERP فى إطار برنامج التحول الرقمى وتطوير الوحدات الإنتاجية الحالية . وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول استعرض المهندس عماد عبدالقادر رئيس الشركة اهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أنه تم نقل ٥ر٢٧ مليون طن خام ومتكثفات بزيادة ١٧%على العام السابق، ونقل ٦ر٣١ مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز ، بإجمالي إيرادات ٨ر٢ مليار جنيه بزيادة نسبتها ١٤%.كما تم استعراض موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة ومن أهمها خط السخنة / التبين بطول ١١٥كم باستثمارات بلغت ٩٢٠ مليون جنيه لتعظيم دور ميناء السخنة المحورى فى نقل وتداول المنتجات البترولية ، وكذلك زيادة معدلات التدفيع من السخنة إلى خزانات الخام الجديدة بمنطقة عجرود ، إضافة الى نقل المنتجات البترولية للقاهرة والتبين والوجه القبلى من خلال ٥ مستودعات جديدة لتخزين الخام والمنتجات و٦ طلمبات تدفيع باستثمارات ٧٢٠ مليون جنيه، ومشروع ربط الشبكة القومية للبوتاجاز بتسهيلات شركة بميناء دمياط ضمن خطة الوزارة لتعدد وتأمين مصادر استلام البوتاجاز باستثمارات ٦٢٠ مليون جنيه ، ومشروع إنشاء ٦ خطوط جديدة لربط مستودعات تخزين الخام الجديدة بالشبكة القومية لخطوط الخام باستثمارات ٨٦٠ مليون جنيه .وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الخطوط من أهمها ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر/ رأس غارب/ خشم الرقبة/ أسيوط لرفع معدلات نقل البوتاجاز للصعيد وخط امتداد جنوب حلوان / بياض العرب / بنى هارون وإحلال وتجديد ٣ خطوط من أبوقير حتى خورشيد بالأسكندرية وإحلال وتجديد خط المحلة / شاوة بإجمالي أطوال حوالى ٢٥٦كم وباستثمارات حوالى مليار جنيه ، كما عرض أهم المشروعات الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى بالنسبة لخطوط الشبكة القومية للمنتجات البترولية.وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس أوضح المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة خلال عرضه لأهم نتائج الأعمال أنه تم توفير نحو 7ر3 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام والذى تم تغطية احتياجاته من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 311 مليون أسطوانة خلال العام تم انتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لاسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين بعدد 32 مركزا جديدا ليصل الاجمالى الى 3072 مستوى الجمهورية ، كما تم ضخ 3 مليون و 803 الف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن ، مشيراً إلى توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية .

و أكد أن منظومة الرقابة على سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة بواسطة تقنية التتبع GPS قد اكتملت بتركيب 177 جهاز تتبع جديد بخلاف ما تم تركيبه من قبل لتغطية جميع سيارات الشركة والزام المتعهدين المتعاملين مع مصانعها بتركيب الأجهزة ، كما أشار إلى الاستمرار في تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطبيق نظام إدارة الموارد والأصول ERP بالشركة فى إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الربط الرقمى للشركة.وفى مجال السلامة أوضح أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم السلامة والصحة المهنية في إطار استراتيجية قطاع البترول في هذا المجال من أبرزها تكثيف أعمال التفتيش الفني على صهاريج التخزين وسيارات النقل الصهريجية، علاوة على الإحلال والتجديد لمعدات السلامة والاطفاء مع مراعاة تنفيذ نظام الرقمنة.حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.